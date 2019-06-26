Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад. Об этом сообщил портал «
Как рассказали в региональном СУ СКР, одной из пропавших 16 лет и у нее остался дома годовалый ребенок. Несовершеннолетняя некоторое время назад была потерпевший по уголовному делу по статье 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). После этого отца ее ребенка приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы. Отмечается, что мужчина уже был ранее судим за тяжкое преступление.
Ребенок сейчас находится под опекой бабушки.
По информации издания 21 июня девушки отправились в местное развлекательное заведение. Камеры зафиксировали, что из него пропавшие также ушли вдвоем.
Уголовное дело пока не возбуждено.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязанской области внесли изменения в закон о прожиточном минимуме
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.