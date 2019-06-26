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17:42, 26 июня 2019 57
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Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек

Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек

Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад. Об этом сообщил портал «Зебра ТВ».

Как рассказали в региональном СУ СКР, одной из пропавших 16 лет и у нее остался дома годовалый ребенок. Несовершеннолетняя некоторое время назад была потерпевший по уголовному делу по статье 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). После этого отца ее ребенка приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы. Отмечается, что мужчина уже был ранее судим за тяжкое преступление.

Ребенок сейчас находится под опекой бабушки.

По информации издания 21 июня девушки отправились в местное развлекательное заведение. Камеры зафиксировали, что из него пропавшие также ушли вдвоем.

Уголовное дело пока не возбуждено.


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5 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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