В усадьбе под Тамбовом нашли останки философа Чичерина

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Фото: Ru.wikipedia.org
В разрушенной усадьбе Караул в Тамбовской области нашли останки известного русского философа, одного из основоположников конституционного права России Бориса Чичерина. Об этом передает
Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Андреев, археологи вели поиски по старым фотографиям некрополя. На одном из них изображено семь надгробных памятников.
На данный момент обнаружены три склепа, все они в плохом состоянии.
В одном из склепов нашли останки цинкового гроба, в котором хоронили Чичерина, а также останки скелета.
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