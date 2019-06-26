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На дорогах в Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Об этом сообщил портал
Система будет считывать весогабаритные регистрационные знаки транспортных средств, фиксировать нарушения скоростного режима и других ПДД.
С помощью автоматических пунктов транспорт будут проверять без его остановки или снижения скорости.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.