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13:02, 26 июня 2019 81
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В Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля

В Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля

На дорогах в Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Об этом сообщил портал MySlo.

  • Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах межмуниципального значения:
  • Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево км 128+430 — км 128+635;
  • Тула — Белев, км 7+440 — км 7+645;
  • Тула — Белев, км 25+595 — км 25+800;
  • Лапотково — Ефремов, км 18+685 — км 18+890;
  • Лапотково — Ефремов, км 88+390 — км 88+590;
  • Новое Клейменово — Ясногорск — Мордвес, км 40+720 — км 40+925;
  • Ивановка — Грибоедово, км 8+515 — км 8+720;
  • М-2 «Крым» старого направления, км 150+190 — км 150+395;
  • Щекино — Одоев — Арсеньево, км 16+050 — км 16+255;
  • Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая, км 124+900 — км 125+105.

Система будет считывать весогабаритные регистрационные знаки транспортных средств, фиксировать нарушения скоростного режима и других ПДД.

С помощью автоматических пунктов транспорт будут проверять без его остановки или снижения скорости.


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