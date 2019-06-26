В Обнинске создали самую большую модель бомбардировщика «Илья Муромец»

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В Обнинске Калужской области создали радиоуправляемую модель бомбардировщика «Илья Муромец». Копия судна обладает размахом крыльев шесть метров и весом 21 килограмм, передает
На данный момент это самая большая в мире модель этого самолета.
Бомбардировщик представили на 11-м шоу-фестивале радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья», где он совершил дебютный полет.
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