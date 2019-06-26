В Калужской области пропал 27-летний мужчина

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В Калужской области пропал 27-летний Роман Сысоев. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 21 мая. Он пропал в городе Людиново Калужской области.
Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.
Одежда: темно-синий спортивный костюм, темно-синие кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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