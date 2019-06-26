В Калуге отец пытается вернуть ребенка, которого он подкинул в помойку

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В Калуге мужчина, который выкинул на помойку младенца, пытается его вернуть. Об этом этом сообщил
Девочка все еще находится в специализированном учреждении. В декабре прошлого года ее нашли около мусорных контейнеров. Оказалось, что за подкидыша ребенка пытался выдать родной отец.
Мужчина установил отцовство через суд и хочет сам воспитывать дочь.
В случае лишения родительских прав, биологический отец девочки будет обязан платить алименты.
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