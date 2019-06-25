В Рязанской области появились «Мальдивы»

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Фото: Издательство «Пресса»
Житель села Высокое открыл на берегу Цны напротив от Николо-Чернеевского монастыря пляж «Мальдивы». Об этом пишет ИД «
Мужчина начал обустраивать пляжную зону три года назад. Он очистил берег от кустарников, сделал плавный спуск к реке, выровнял территорию, завез песок, огородил пляжную зону столбиками, чтобы машины не заезжали.
Пляж он решил оборудовать для сельчан и жителей окрестных сел.
На территории мужчина построил волейбольную площадку, качели для детей, установил два стола и лавочки. Недавно он вырыл там яму для мусора.
По вечерам сельчанин проверяет на пляже порядок.
Он планирует сделать там футбольную площадку, мангал из метровых бетонных плит и поставить туалет.
Гости фотографируются с вывеской «Мальдивы», которая установлена на пляже.
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