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16:40, 25 июня 2019 326
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В Рязанской области появились «Мальдивы»

В Рязанской области появились «Мальдивы»

Фото: Издательство «Пресса»

Житель села Высокое открыл на берегу Цны напротив от Николо-Чернеевского монастыря пляж «Мальдивы». Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина начал обустраивать пляжную зону три года назад. Он очистил берег от кустарников, сделал плавный спуск к реке, выровнял территорию, завез песок, огородил пляжную зону столбиками, чтобы машины не заезжали.

Пляж он решил оборудовать для сельчан и жителей окрестных сел.

На территории мужчина построил волейбольную площадку, качели для детей, установил два стола и лавочки. Недавно он вырыл там яму для мусора.

По вечерам сельчанин проверяет на пляже порядок.

Он планирует сделать там футбольную площадку, мангал из метровых бетонных плит и поставить туалет.

Гости фотографируются с вывеской «Мальдивы», которая установлена на пляже.


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