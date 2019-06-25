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21:42, 25 июня 2019 110
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

В Московском патриархате прокомментировали слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали. Там слова назвали «не совсем корректными», передает РИА Новости.

На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением священнослужителя опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.

В РПЦ выводы назвали «не совсем корректными» и отметили, что Отечество защищали люди разных национальностей, религий и конфессий.

По словам председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископа Клинского Стефана (Привалова), крещеные люди могли совершать какие-то грубые проступки, которые разрывали их связь с Богом.

«Мы знаем случаи в практике христианской Церкви, когда люди, будучи некрещеными, хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство», — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что Господь допускает какие-то бедствия по причине «нашего отхода от Бога, погрешений».

Епископ призвал «спокойнее относиться» к высказываниям главы Белгородской епархии.


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