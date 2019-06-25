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17:18, 25 июня 2019 139
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В России повысят пособие на детей в малообеспеченных семьях

В России повысят пособие на детей в малообеспеченных семьях

Пособие на детей с полутора до трех лет повысят с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев

Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

Он также рассказал, что специально для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ввели единовременную выплату при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, который установлен в регионе.


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Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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