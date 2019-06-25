В России повысят пособие на детей в малообеспеченных семьях

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Пособие на детей с полутора до трех лет повысят с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, передает «
«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев
Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня.
Он также рассказал, что специально для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ввели единовременную выплату при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, который установлен в регионе.
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