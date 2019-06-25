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13:21, 25 июня 2019 876
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В ночь на среду в рязанских домах и больницах отключат холодную воду. Адреса

В ночь на среду в рязанских домах и больницах отключат холодную воду. Адреса

В ночь на среду, 26 июня, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за замены задвижки Д800мм на Соколовской ОВС с 19:00 25 июня до 8:00 26 июня воды не будет по следующим адресам:

  • улица Рязанская (частный сектор и организации);
  • 1-й Рязанский проезд (частный сектор);
  • улица Хлебная (частный сектор);
  • улица Пронская (частный сектор);
  • улица Нагорная (частный сектор);
  • улица 1-ая Нагорная (частный сектор);
  • улица Нефтезаводская (частный сектор);
  • 1-й и 3-й Нефтезаводской проезды (частный сектор);
  • улица Голенческая;
  • улица Связи;
  • улица 1-ая Прудная;
  • улица 2-я Прудная;
  • улица Соколовская;
  • Куйбышевское шоссе от ДСК (дом 25) до АЗС (дом 51).

Кроме того, подачу холодной воды снизят в Шлаковом, в жилом комплексе «Братиславский», по улицам Светлая, Родниковая, Старая Дубрава, Славянский проезд, а также в детсаду №105, в Рязанском медицинском колледже, в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова, в Рязанском областном противотуберкулезном диспансере.


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