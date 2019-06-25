В ночь на среду в рязанских домах и больницах отключат холодную воду. Адреса

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В ночь на среду, 26 июня, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за замены задвижки Д800мм на Соколовской ОВС с 19:00 25 июня до 8:00 26 июня воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, подачу холодной воды снизят в Шлаковом, в жилом комплексе «Братиславский», по улицам Светлая, Родниковая, Старая Дубрава, Славянский проезд, а также в детсаду №105, в Рязанском медицинском колледже, в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова, в Рязанском областном противотуберкулезном диспансере.
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