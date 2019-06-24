RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области утонула четырехлетняя девочка. Об этом сообщил
По данным следствия, 22 июня 2019 года в населенном пункте Александровского района девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу водоема-пруда, расположенного между частными домовладениями. Женщина расположилась на импровизированном пляже, а маленькая внучка играла в воде на берегу.
Бабушка не уследила за внучкой, которая упала в воду.
Мужчина, отдыхавший на водоеме, достал ребенка из воды. На личном автомобиле ребенка повезли навстречу вызванной скорой. Спасти жизнь малышки не удалось.
Следователь СК России намерен провести всестороннюю проверку обстоятельств случившегося.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИнициатива, организованность и немного творчества. «Веллком Сервис» рассказал о создании уюта во дворах
|
cледующая новость →В Иркутской области в подъезде дома нашли младенца
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?