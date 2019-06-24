Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:05, 24 июня 2019 216
 0    0

Во Владимирской области утонула четырехлетняя девочка

Во Владимирской области утонула четырехлетняя девочка

Во Владимирской области утонула четырехлетняя девочка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 22 июня 2019 года в населенном пункте Александровского района девочка под присмотром 42-летней бабушки находилась на берегу водоема-пруда, расположенного между частными домовладениями. Женщина расположилась на импровизированном пляже, а маленькая внучка играла в воде на берегу.

Бабушка не уследила за внучкой, которая упала в воду.

Мужчина, отдыхавший на водоеме, достал ребенка из воды. На личном автомобиле ребенка повезли навстречу вызванной скорой. Спасти жизнь малышки не удалось.

Следователь СК России намерен провести всестороннюю проверку обстоятельств случившегося.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
26 минут назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 37 004
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 21 955
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 239
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 17 022
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 14 172
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум