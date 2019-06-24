В США нашли мертвой россиянку и двоих ее детей

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Фото: Pixabay.com
В США нашли мертвой россиянку Аллу Аушеву и ее детей двух и трех лет. Женщина переехала в страну по грин-карте в 2011 году, передает
Аушева поступила на службу в Национальную гвардию, а потом в ВВС Национальной гвардии. У нее было американское гражданство.
В субботу, 22 июня, дом Аушевой загорелся. Потушив его, пожарные нашли тело женщины с серьезными травмами головы и лица. Детей обнаружили с признаками утопления.
Подозреваемым в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием стал сожитель погибшей 36-летний Шон Уолкер, служащий ВВС США. Полицейские задержали его, когда мужчина шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках.
Ранее Уолкера задерживали за то, что он ударил россиянку. По информации источников газеты, американец обвинял Аушеву в изменах. Его отправили на психиатрическое освидетельствование.
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