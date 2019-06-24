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11:11, 24 июня 2019 259
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В Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без документов

В Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без документов

В Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без сопроводительных ветеринарных документов. Нарушения обнаружили во время внеплановой проверки в начале июня, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Известно, что в торговой точке хранились:

  • сосиски молочные Вязанка «Владимирский стандарт»;
  • сосиски рубленые Вязанка ЗАО «Стародворские колбасы»;
  • сардельки колобки с сыром БелСмак/Бел;
  • сардельки нежные Стародворские ЗАО «Стародворские колбасы»;
  • колбаса вареная докторская ЗАО «Стародворские колбасы»;
  • колбаса вареная Муромская «Владимирский стандарт»;
  • колбаса любительская молочная ЗАО «Стародворские колбасы».

В нарушении статьи 15 закона «О ветеринарии» сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

В отношении юрлица составили два протокола по части 1 статьи 10.8 КоАП, сосиски и колбасу должны уничтожить.


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