В Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без документов

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В Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без сопроводительных ветеринарных документов. Нарушения обнаружили во время внеплановой проверки в начале июня, сообщила
Известно, что в торговой точке хранились:
В нарушении статьи 15 закона «О ветеринарии» сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
В отношении юрлица составили два протокола по части 1 статьи 10.8 КоАП, сосиски и колбасу должны уничтожить.
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