В Шиловском районе открыли памятник погибшим солдатам Великой Отечественной

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Фото: Издательство «Пресса»
В День памяти и скорби, 22 июня, в селе Новая Пустынь Шиловского района открыли памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издательство «
На гранитном монументе высекли 152 имени жителей села. Все они не вернулись с фронта.
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