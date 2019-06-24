В Рязани сотрудника железной дороги осудят за кражу с рабочего места

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В Рязани осудят 26-летнего контролера состояния железнодорожного пути Каширской дистанции. Об этом сообщил
Мужчина обнаружил семь релейных шкафов с истекшим сроком эксплуатации, которые принадлежали ОАО «РЖД» и решил их украсть.
Для этого сотрудник железной дороги попросил знакомого перевезти на «КамАЗе» эти шкафы в пункт приема лома черного металла, который находится в Михайлове. Злоумышленник пообещал приятелю вознаграждание, при этом последний ничего не подозревал.
Собственнику был нанесен ущерб в размере около 10 тысяч рублей.
Полиция возбудилауголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), расследование которого уже завершено и передано в суд.
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