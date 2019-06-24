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14:18, 24 июня 2019 253
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В Рязани сотрудника железной дороги осудят за кражу с рабочего места

В Рязани сотрудника железной дороги осудят за кражу с рабочего места

В Рязани осудят 26-летнего контролера состояния железнодорожного пути Каширской дистанции. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Мужчина обнаружил семь релейных шкафов с истекшим сроком эксплуатации, которые принадлежали ОАО «РЖД» и решил их украсть.

Для этого сотрудник железной дороги попросил знакомого перевезти на «КамАЗе» эти шкафы в пункт приема лома черного металла, который находится в Михайлове. Злоумышленник пообещал приятелю вознаграждание, при этом последний ничего не подозревал.

Собственнику был нанесен ущерб в размере около 10 тысяч рублей.

Полиция возбудилауголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), расследование которого уже завершено и передано в суд.


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Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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