Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 24 июня 2019 318
 0    0

Рязанские каштаны будут спасать от вредителей при помощи ловушек с феромонами

Рязанские каштаны будут спасать от вредителей при помощи ловушек с феромонами

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские каштаны будут спасать от вредителей при помощи ловушек с феромонами. Такой эксперимент предложили мэрии эксперты, сообщил сайт горадминистрации.

В конце минувшей недели и. о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров обсудил состояние каштанов с руководителем лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени Есенина Мариной Казаковой, завкафедрой лесного дела, агрохимии и экологии РГАТУ имени Костычева Геннадий Фадькин и доцент кафедры агрономии и агротехнологии РГАТУ, специалистом-энтомологом Александром Ступиным. Представители управления благоустройства рассказали, что делают для борьбы с поразившей деревья минирующей молью.

Эксперты посоветовали скорректировать сроки обработок каштанов инсектицидными препаратами, обязательно собирать опавшую листву и, по возможности, утилизировать ее. Члены научного сообщества отметили, что использовать метод внутристволовых инъекций нельзя из-за отсутствия регламентов.

Зараженные каштаны решили не спиливать. Их постепенно будут заменять на более устойчивые породы деревьев.

Напомним, в конце мая у мэрии начали спиливать засохшие каштаны.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 33 898
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 21 905
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 150
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 15 275
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:37, 17 июня 2019 13 625
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум