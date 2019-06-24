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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские каштаны будут спасать от вредителей при помощи ловушек с феромонами. Такой эксперимент предложили мэрии эксперты,
В конце минувшей недели и. о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров обсудил состояние каштанов с руководителем лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени Есенина Мариной Казаковой, завкафедрой лесного дела, агрохимии и экологии РГАТУ имени Костычева Геннадий Фадькин и доцент кафедры агрономии и агротехнологии РГАТУ, специалистом-энтомологом Александром Ступиным. Представители управления благоустройства рассказали, что делают для борьбы с поразившей деревья минирующей молью.
Эксперты посоветовали скорректировать сроки обработок каштанов инсектицидными препаратами, обязательно собирать опавшую листву и, по возможности, утилизировать ее. Члены научного сообщества отметили, что использовать метод внутристволовых инъекций нельзя из-за отсутствия регламентов.
Зараженные каштаны решили не спиливать. Их постепенно будут заменять на более устойчивые породы деревьев.
Напомним, в конце мая у мэрии
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