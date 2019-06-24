В Мурманской области в морге родственникам умерших выдавали чужие тела

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Фото: Pixabay.com
Работники морга в больнице мурманских Апатитов выдавали родственникам умерших чужие тела. Следственный комитет и прокуратура начали проверку, передает
В морге допустили ошибки с тремя умершими. После того, как обнаружилась подмена, тела пришлось эксгумировать.
Как сообщил местный портал «
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