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11:48, 24 июня 2019 160
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В Мурманской области в морге родственникам умерших выдавали чужие тела

В Мурманской области в морге родственникам умерших выдавали чужие тела

Фото: Pixabay.com

Работники морга в больнице мурманских Апатитов выдавали родственникам умерших чужие тела. Следственный комитет и прокуратура начали проверку, передает РИА Новости.

В морге допустили ошибки с тремя умершими. После того, как обнаружилась подмена, тела пришлось эксгумировать.

Как сообщил местный портал «ХибИнформБюро», одна из горожанок заметила подмену до похорон. Ей пришлось спорить с сотрудниками морга, чтобы забрать тело матери.


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