В Михайловском районе захоронили останки красноармейца

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Фото: Рязанская епархия
В День памяти и скорби, 22 июня, в селе Новопанское Михайловского района захоронили останки младшего лейтенанта Григория Сержантова. Он погиб во время Великой Отечественной войны на территории Северной Осетии, сообщает сайт Рязанской
Последним для 24-летнего рязанца стал бой около Эльхотовских ворот осенью 1942 года. Его останки нашли поисковики отряда «Долг и Честь» МВД республики Северная Осетия-Алания.
Сержантова похоронили рядом с братьями и сестрами. Его родственникам передали личные вещи героя и медаль «Шагнувший в бессмертие» — символ памяти о подвиге не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.