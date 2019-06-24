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Рязанская область вошла в топ-10 регионов с низким употреблением наркотиков. Рейтинг специалистов «Трезвой России» за 2018 год опубликовала газета «
Рязанская область заняла в списке максимально свободных от наркотиков регионов десятое место. В лидерах рейтинга расположились Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика. Самая неблагополучная ситуация в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии.
В качестве критериев оценки составители рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава, МВД. В том числе -- число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.
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