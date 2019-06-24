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17:20, 24 июня 2019 309
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Рязанец до смерти забил сожительницу и сбежал

Рязанец до смерти забил сожительницу и сбежал

Рязанец до смерти забил свою сожительницу. Тело 36-летней женщины обнаружили в квартире дома на улице Пушкина 20 июня, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 36-летний любовник погибшей.

По версии следствия, 18 июня пара выпивала и поссорилась на почве ревности. Мужчина начал избивать потерпевшую деревянной палкой. В результате женщина получила множественные травмы, от которых скончалась на месте. Ее сожитель сбежал.

Подозреваемого заключили под стражу, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.


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