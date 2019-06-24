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10:58, 24 июня 2019 344
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Погибший в Касимове пенсионер страдал от потери памяти

Погибший в Касимове пенсионер страдал от потери памяти

Погибший в Касимове пенсионер страдал от потери памяти. Об этом RZN.info сообщили в местном следственном отделе СУ СКР по Рязанской области.

Выяснилось, что пенсионер часто уходил из дома, а назад его возвращал сын. В очередной раз пенсионера найти не удалось и 17 июня его объявили в розыск.

Тело 72-летнего мужчины обнаружили в воскресенье, 23 июня, в лесу около родника.

По предварительной информации, смерть не носит криминального характера. Проводится проверка.


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