Из-за аварии на двух рязанских улицах отключили холодную воду

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Утром в понедельник, 24 июня, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварийно-восстановительных работ до 16:00 воды не будет в домах 22, 24, 24 корпус 1 по улице Весенней, а также в домах 13 корпус 1, 14, 16, 17, 17 корпус 1 по улице Интернациональной.
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