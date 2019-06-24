Инициатива, организованность и немного творчества. «Веллком Сервис» рассказал о создании уюта во дворах

Комфортные условия проживания и безопасность всех жильцов — ключевые задачи, которые ставит перед собой управляющая компания «Веллком Сервис». Как рассказали представители УК, их сотрудники регулярно ухаживают за зелеными насаждениями.

«Из подъезда жители попадают в уютный двор, который летом превращается в цветущий сад. Мы активно используем зонирование территорий во дворах, разделяем места для спокойного отдыха и для активных игр», — отметили в компании.

В каждом дворе есть песочницы и горки для малышей, а также «лазалки» и тоннели для детей постарше. К летнему сезону покрытия на детской площадке у дома № 9 по 2-й Линии решили заменить.

«60 процентов покупателей новых квартир — это семьи с детьми, поэтому VELLCOM group уделяет особое значение строительству объектов для детей, — подчеркнули в холдинге. — В процессе создания этих зон мы консультируемся с психологами, чтобы наши площадки помогали пробуждать в детях воображение и интерес к играм».

Отмечается, что VELLCOM DOM’a возводят по индивидуальным проектам, которые отличаются современным дизайном и яркими интерьерами, в них много света и пространства.

«Если у каждого многоквартирного дома будут созданы качественные и современные детские площадки, соответствующие всем требованиям, то и дети, и их родители смогут сделать свое пребывание на свежем воздухе не только интересным, но и полезным», — добавили представители компании.

Узнать о покупке квартиры с хорошими детскими площадками можно по телефону 300-707 (отдел продаж).