Инициатива, организованность и немного творчества. «Веллком Сервис» рассказал о создании уюта во дворах

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Комфортные условия проживания и безопасность всех жильцов — ключевые задачи, которые ставит перед собой управляющая компания «Веллком Сервис». Как рассказали представители УК, их сотрудники регулярно ухаживают за зелеными насаждениями.
«Из подъезда жители попадают в уютный двор, который летом превращается в цветущий сад. Мы активно используем зонирование территорий во дворах, разделяем места для спокойного отдыха и для активных игр», — отметили в компании.
В каждом дворе есть песочницы и горки для малышей, а также «лазалки» и тоннели для детей постарше. К летнему сезону покрытия на детской площадке у дома № 9 по 2-й Линии решили заменить.
«60 процентов покупателей новых квартир — это семьи с детьми, поэтому
Отмечается, что VELLCOM DOM’a возводят по индивидуальным проектам, которые отличаются современным дизайном и яркими интерьерами, в них много света и пространства.
«Если у каждого многоквартирного дома будут созданы качественные и современные детские площадки, соответствующие всем требованиям, то и дети, и их родители смогут сделать свое пребывание на свежем воздухе не только интересным, но и полезным», — добавили представители компании.
Узнать о покупке квартиры с хорошими детскими площадками можно по телефону 300-707 (отдел продаж).
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