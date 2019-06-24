Глава Ингушетии заявил о досрочной отставке. Видео

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. Он занимал этот пост с 2008 года, передает
В качестве причины отставки Евкуров назвал разобщенность власти и общественности республики.
Он пообещал жителям региона, что будет «делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии», где бы ни находился.
Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что за те годы, когда он возглавлял Ингушетию, в регионе удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, добиться мира в республике, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.
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