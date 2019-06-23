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9:30, 23 июня 2019 533
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Во дворе дома в Рязанской области нашли боевой снаряд

Во дворе дома в Рязанской области нашли боевой снаряд

Фото: Издательство «Пресса»

Во дворе дома в Рязанской области нашли боевой снаряд. Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

В субботу, 22 июня, жители дома 23 по улице Лещенки в Михайлове нашли около порога сарая снаряд, на корпусе которого выбито название «Шнайдер» (французская фирма, орудия которой стояли на вооружении нескольких армий) и дата — 1916 год.

Хозяйка дома Елена Сивцова рассказала, что двадцать лет ходила прямо по снаряду, считая, что это консервная банка.

«Я купила дом, а снаряд уже был. Никогда не обращали внимания. А муж мой заинтересовался, он прочитал надписи на корпусе. Он сказал, что это снаряд, начали потихонечку освобождать железку от земли. Сразу сообщили в пожарно-спасательную службу», — рассказала она.

Первым на место прибыл и.о. начальника пожарно-спасательной части № 30 Михаил Грязев. Он подтвердил, что находка похожа на снаряд.

«Сразу позвонил в Рязань. В Михайлове уже бывали случаи, когда неразорвавшийся снаряд оказывался черте города, поэтому реагировали четко, понимая, что угроза вполне реальна. Эвакуировали жителей этого дома и нескольких соседних домов. Организовали оцепление. Оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные», — рассказал Михаил.

Специалисты по разминированию, приехавшие из Рязани, установили, что во дворе дома находилась гильза и опасности она не представляет.


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