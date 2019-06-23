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Фото: Pixabay.com
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка. Об этом
По данным следствия, в пятницу, 21 июня, на озере Кубенское 19-летняя девушка помогла спасти ребенка, который тонул в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино. Она не смогла выбраться.
По факту смерти девушки начали доследственную проверку.
В Вологодском госуниверситете
«Лиза была председателем студсовета института, играла в команде КВН, была необыкновенно активным, жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком. Лизе было всего 19 лет», — отмечается в группе института.
Девушку похоронили в Вельске Архангельской области.
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