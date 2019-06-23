В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Каменск-Шахтинском Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками. Предварительно, она переходила дорогу в неположенном месте, передает
Авария произошла в субботу, 22 июня, в 5:50 у дома №80 по улице Ленина. Девушку 1997 года рождения сбил автобус Volkswagen. Пострадавшую госпитализировали.
В полиции проводят проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
|
cледующая новость →В кинотеатрах Тбилиси остановили показ фильмов на русском языке
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.