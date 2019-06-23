В понедельник в Рязанской области будет до +27 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 24 июня, в Рязанской области будет до +27 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +12, +17 градусов.
Ночью местами кратковременный дождь (до 3 миллиметров), в отдельных районах гроза. Днем местами небольшой дождь (до 0,3 миллиметра).
Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.