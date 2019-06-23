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16:11, 23 июня 2019 84
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В понедельник в Рязанской области будет до +27 градусов. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области будет до +27 градусов. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 24 июня, в Рязанской области будет до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью +12, +17 градусов.

Ночью местами кратковременный дождь (до 3 миллиметров), в отдельных районах гроза. Днем местами небольшой дождь (до 0,3 миллиметра).

Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду


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Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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