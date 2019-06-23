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13:29, 23 июня 2019 202
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NASA обнаружила на Марсе возможные признаки жизни

NASA обнаружила на Марсе возможные признаки жизни

NASA обнаружила на Марсе возможные признаки жизни. Об этом написало американское издание The New York Times.

Ученые сообщили, что марсоход обнаружил высокое количество метана в марсианском воздухе. На Земле этот газ обычно производят живые существа.

«Увидев этот удивительный результат, мы отменяем выходные, чтобы провести дополнительные исследования», — написал один из научных сотрудников миссии.


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1 день назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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