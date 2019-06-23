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NASA обнаружила на Марсе возможные признаки жизни. Об этом написало американское издание
Ученые сообщили, что марсоход обнаружил высокое количество метана в марсианском воздухе. На Земле этот газ обычно производят живые существа.
«Увидев этот удивительный результат, мы отменяем выходные, чтобы провести дополнительные исследования», — написал один из научных сотрудников миссии.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.