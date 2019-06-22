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Рязанка пойдет под суд за кражу денег с банковской карты своей знакомой. Об этом сообщил
В полицию обратилась 56-летняя жительница Рязани и сообщила, что со счета ее банковской карты пропали все сбережения. Женщина хранила карту в своей квартире в доме на улице Октябрьской и пользовалась ею довольно редко, но когда решила отправиться в банк и снять деньги, то на карте уже не было средств.
Выяснилось, что деньги с банковской карты заявительницы выводились в несколько этапов с марта текущего года. Осуществляла операции 22-летняя неработающая жительница Рязани. Полицейские разыскали ее и задержали.
Как выяснилось, девушка была знакома с потерпевшей, помогала ей по ремонту и, соответственно, имела доступ к ее квартире. Поскольку банковская карта находилась на видном месте, злоумышленница смогла узнать ее реквизиты и в последующем через свой мобильный банк вывела на свой счет 167 тысяч рублей.
Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы.
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