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8:38, 21 июня 2019 795
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Во время разгона митинга в Тбилиси пострадали 52 человека. Главное

Во время разгона митинга в Тбилиси пострадали 52 человека. Главное

Многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии с четверга на пятницу закончилась разгоном демонстрантов. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек, передает ТАСС.

Демонстранты начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели около 19:00 (18:00 мск). Они требовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позже протестанты попытались штурмовать здание. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия. В четверг, 20 июня, Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже приняли решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

По призыву оппозиции люди стали стихийно собираться у здания парламента. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД — ведомства, впустившего Гаврилова в Грузию, — и председателя парламента.

По данным грузинских СМИ, стражи порядка использовали против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщается о нескольких десятков задержанных.

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