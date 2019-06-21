В Калуге пропал 10-летний мальчик

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге пропал 10-летний Кирилл Цыпленков. Об этом сообщили
20 июня 2019 года мальчик вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, зеленый цвет глаз, волосы русые, короткая стрижка.
Был одет: зеленая футболка, черные спортивные штаны полосками по бокам, черные кеды.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕще 33 рязанских выпускника получили сто баллов на ЕГЭ
|
cледующая новость →В Рязани открылся российско-китайский муниципальный форум
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.