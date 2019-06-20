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14:40, 20 июня 2019 142
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В Туле отчитались о ремонте дорог

В Туле отчитались о ремонте дорог

В четверг, 20 июня, администрация Тулы отчиталась о ремонте дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют Одоевское шоссе, делают бордюры на тротуаре по улице Пролетарской и на дороге по улице Хворостухина. На тротуаре по улице Гумилевской дорожники укладывают асфальт. Кроме того, завершается ремонт пешеходной зоны улицы Майской.

Работы проводит подрядчик ООО «ДСК-108». С организацией заключили контракт на 534 миллиона рублей.

Помимо этого, подрядчик ООО «Эталон Бетон» ремонтирует дороги по контракту на сумму более 53 миллионов рублей. Так, асфальтируют 19-й проезд, бордюры укладывают на улицах Серова и Судейского. На улице Лобачевского рабочие засыпают щебень.

Фото с сайта администрации Тулы


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