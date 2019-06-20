В Туле отчитались о ремонте дорог

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В четверг, 20 июня, администрация Тулы
Работы проводит подрядчик ООО «ДСК-108». С организацией заключили контракт на 534 миллиона рублей.
Помимо этого, подрядчик ООО «Эталон Бетон» ремонтирует дороги по контракту на сумму более 53 миллионов рублей. Так, асфальтируют 19-й проезд, бордюры укладывают на улицах Серова и Судейского. На улице Лобачевского рабочие засыпают щебень.
Фото с сайта администрации Тулы
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