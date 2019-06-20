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Фото: Pixabay.com
Туляки присоединятся к акции «Свеча Памяти». В ночь на 22 июня горожане зажгут свечи у мемориалов Великой Отечественной войны,
В пятницу, 21 июня, с 23:00 в Центральном Парке культуры и отдыха устроят концерт с участием ветеранов. В 00:00 колонна пойдет к монументу «Бессмертный Полк».
22 июня в 4:00 на площади Победы туляки зажгут и установят «Свечи Памяти» к Вечному огню и обелискам городов-героев. Участников ждут в 3:30. Присоединиться могут все желающие.
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