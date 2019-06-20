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15:18, 20 июня 2019 399
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Прокуратура выяснила, почему в центре Липецка пахло навозом

Прокуратура выяснила, почему в центре Липецка пахло навозом

Фото: Pixabay.com

Природоохранная прокуратура выяснила, почему в Липецке пахло навозом. Вечером в среду, 19 июня, в центре города зафиксировали «стойкий неприятный запах органических отходов», сообщили в надзорном органе.

Специалисты экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» установили, что запах ощущался с 17:00 до 19:30. Как показала проверка, в это время на сельскохозяйственной площадке ООО «КолоСС» «без учета скорости и направления ветра проводились работы по буртированию навоза» .

Гендиректору предприятия внесли представление. Отмечается, что нарушения оперативно устранили.


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