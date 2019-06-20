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Фото: Pixabay.com
Четыре фирмы незаконно сбрасывали сточные воды в тульские водоемы. Об этом
Нарушения выявили у ООО «ВоСток-Сервис», ООО «Веневская хлебная компания», ООО «Аверс-Оптимум» и ЗАО «Краснобор». Природоохранный прокурор потребовала устранить их.
На должностных лиц завели дела об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП («Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий»).
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