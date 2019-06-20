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14:22, 20 июня 2019 185
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Четыре фирмы незаконно сбрасывали сточные воды в тульские водоемы

Четыре фирмы незаконно сбрасывали сточные воды в тульские водоемы

Фото: Pixabay.com

Четыре фирмы незаконно сбрасывали сточные воды в тульские водоемы. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Нарушения выявили у ООО «ВоСток-Сервис», ООО «Веневская хлебная компания», ООО «Аверс-Оптимум» и ЗАО «Краснобор». Природоохранный прокурор потребовала устранить их.

На должностных лиц завели дела об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП («Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий»).


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