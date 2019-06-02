Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

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Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков. Балерина опубликовала ролик в
По словам Волочковой, эти трюки она репетирует по шесть часов в день в «непростых условиях». Артистка отметила, что ее команда одержима «позитивной историей» создания проекта, который принесет много радости людям.
Ранее мэр Анапы
В ответ Волочкова заявила, что мэр решил «
Позже местная администрация сообщила, что балерина выступит бесплатно.
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С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке.🙈 Поверьте, это очень сложно и рискованно!🙏🏻 Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность!🙏🏻👍🏼 его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал Цирк дю Солей.👍🏼 Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун.💃🏼🤹♂️ Как же это завораживающе! И этот номер так же включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости г.Анапа 9 июня в Городском театре.👍🏼 А позднее и в разных городах России и мира.😊 Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях.. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк # балеринаиклоун #анапа
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