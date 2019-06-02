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18:35, 2 июня 2019 885
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Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков. Балерина опубликовала ролик в Instagram.

По словам Волочковой, эти трюки она репетирует по шесть часов в день в «непростых условиях». Артистка отметила, что ее команда одержима «позитивной историей» создания проекта, который принесет много радости людям.

Ранее мэр Анапы распорядился отменить торги на закупку «концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Поляков заявил, что эти деньги можно потратить на костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.

В ответ Волочкова заявила, что мэр решил «пропиариться» за ее счет. Она утверждает, что переговоров об оплате выступления не было.

Позже местная администрация сообщила, что балерина выступит бесплатно.

Фото Instagram Анастасии Волочковой


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С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке.🙈 Поверьте, это очень сложно и рискованно!🙏🏻 Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность!🙏🏻👍🏼 его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал Цирк дю Солей.👍🏼 Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун.💃🏼🤹‍♂️ Как же это завораживающе! И этот номер так же включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости г.Анапа 9 июня в Городском театре.👍🏼 А позднее и в разных городах России и мира.😊 Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях.. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк # балеринаиклоун #анапа

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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