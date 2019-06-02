С понедельника на шести улицах Рязани отключат горячую воду

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Фото: Pixabay.com
С понедельника, 3 июня, на шести рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщили в
Из-за плановых профилактических работ до 14 июня воды не будет по адресам:
С графиком плановых отключений можно познакомиться
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.