Рязанские мусульмане отметят Ураза-байрам намазом в Дягилеве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские мусульмане отпразднуют Ураза-байрам намазом в Дягилеве. Об этом
Окончание священного в исламе поста Рамадан отметят во вторник, 4 июня. Намаз начнется в 6:00. Его организуют на территории автосалона «Темп Авто» (в 500 метрах от поста ГАИ и молельного дома).
Верующих просят иметь при себе коврик для намаза и документы, удостоверяющие личность (для мигрантов — заграничные паспорта, патенты и квитанции об оплате пошлин).
Напомним, рязанские мусульмане в прошлом году также
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии с автобусом под Ростовом-на-Дону пострадали 15 человек
|
cледующая новость →В Рязани три дня подряд будут отключать свет
Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?