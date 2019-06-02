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16:35, 2 июня 2019 656
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Рязанские мусульмане отметят Ураза-байрам намазом в Дягилеве

Рязанские мусульмане отметят Ураза-байрам намазом в Дягилеве

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские мусульмане отпразднуют Ураза-байрам намазом в Дягилеве. Об этом сообщили в областном духовном управлении мусульман.

Окончание священного в исламе поста Рамадан отметят во вторник, 4 июня. Намаз начнется в 6:00. Его организуют на территории автосалона «Темп Авто» (в 500 метрах от поста ГАИ и молельного дома).

Верующих просят иметь при себе коврик для намаза и документы, удостоверяющие личность (для мигрантов — заграничные паспорта, патенты и квитанции об оплате пошлин).

Напомним, рязанские мусульмане в прошлом году также отмечали Ураза-байрам в Дягилеве. До этого намазы проводили на площадке перед «Лентой» в Борках.


© RZN.info

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