Главу орловской колонии уволят из-за банкета заключенных

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Главу исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят из-за банкета заключенных на Пасху. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио «
Банкет сняли на видео. Ролик опубликовало издание «Орловские новости».
Во ФСИН начали проверку и пообещали принять меры. Взысканию, помимо руководителя колонии, могут быть подвергнуты его заместитель и начальник территориального органа ФСИН.
Максименко уточнил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но должно проходить «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».
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