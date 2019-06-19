RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальным. Об этом со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования пишут «
В докладе говорится о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. Эту же технологию могут применять и при проведении школьных олимпиад.
Ожидается, что нововведения уменьшат число выпускников, которые списывают на экзаменах.
Сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдают письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Работы сканируют, при этом тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.
По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области начали искать пропавшего пенсионера
|
cледующая новость →Девять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.