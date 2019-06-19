В Сараях перевернулся прицеп с зерном

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 18 июня, на окружной дороге рабочего поселка Сараи произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
Известно, что на перекрестке у новой заправки «УАЗ» не уступил дорогу «КамАЗу». Уходя от столкновения, второй автомобиль прицепом задел обочину.
«После дождя обочину сильно размочило, и прицеп завалился на бок в кювет, сбив при этом опору системы уличного освещения. А водитель „УАЗика“ так и не остановился», — говорится в сообщении.
Водитель «КамАЗа» не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДиректора калужской школы осудят за упавшие на мальчика футбольные ворота
|
cледующая новость →В калужском селе из сквера украли виброплиту
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.