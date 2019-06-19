В полиции рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще.
Авария произошла во вторник, 18 июня, примерно в 13:25, на улице Дзержинского.
43-летний рязанец за рулем Chevrolet Cobalt на регулируемом перекрестке сбил 12-летнюю девочку, которая передвигалась на скейтборде.
В результате происшествия пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Ранее с места ДТП появилось
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