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13:09, 19 июня 2019 245
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В полиции рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще

В полиции рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще.

Авария произошла во вторник, 18 июня, примерно в 13:25, на улице Дзержинского.

43-летний рязанец за рулем Chevrolet Cobalt на регулируемом перекрестке сбил 12-летнюю девочку, которая передвигалась на скейтборде.

В результате происшествия пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Ранее с места ДТП появилось видео.


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