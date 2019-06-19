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В Моршанске осудят мужчину, который натравил на полицейского овчарку. Об этом
По версии следствия, 18 мая 2018 года года полицейский пытался опросить мужчину, рядом с домом которого заметили похищенный велосипед. Пьяный хозяин дома не стал беседовать с оперативником, вывел из вольера кавказскую овчарку, дал ей команду «Фас» и отпустил поводок. Собака покусала полицейского. Его доставили в больницу с ранами предплечий, лица, живота и конечностей.
На 34-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Как позже выяснилось, обвиняемый купил велосипед у местного жителя, который украл его.
Фото с сайта регионального СУ СКР
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