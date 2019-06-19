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Фото: Pixabay.com
В Кондрове городскую баню отремонтируют по решению суда. Об этом
Проверка показала, что баню долго не используют из-за разрушенных стен, потолка и пола. В здании также не было капремонта системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Прокурор обратился в Дзержинский районный суд с требованием обязать администрацию муниципального образования провести ремонт.
Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.
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