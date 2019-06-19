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11:53, 19 июня 2019 740
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На выезде из Рязани столкнулись такси и кроссовер, есть пострадавший

На выезде из Рязани столкнулись такси и кроссовер, есть пострадавший

Фото: УМВД по Рязанской области

На выезде из Рязани на 181 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Nissan X-Trail. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, в среду, 19 июня, в 6:55 утра, 34-летний житель Рыбновского района, находясь за рулем такси, наехал на двигавшийся в попутном направлении кроссовер, которым управлял 47-летний рязанец.

В полиции добавили, что автомобили получили серьезные механические повреждения.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.


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