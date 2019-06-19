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11:20, 19 июня 2019 492
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Директора калужской школы осудят за упавшие на мальчика футбольные ворота

Директора калужской школы осудят за упавшие на мальчика футбольные ворота

Директора калужской школы осудят за упавшие на мальчика футбольные ворота. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, утром 22 мая восьмилетний ребенок перед занятиями, играя, схватился руками за перекладину металлических ворот для мини-футбола. Незакрепленная конструкция упала на него и сломала стопу.

«Как полагает следствие, это произошло в результате самоустранения директора от решения вопроса безопасности вверенной ему спортивной площадки», — уточнили в СК.

На директора завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»), которое уже направили в суд. Мужчине грозит штраф или «другие наказания, не связанные с лишением свободы».

Фото с сайта СУ СКР по Калужской области


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