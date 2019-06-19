RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Директора калужской школы осудят за упавшие на мальчика футбольные ворота. Об этом
По версии следствия, утром 22 мая восьмилетний ребенок перед занятиями, играя, схватился руками за перекладину металлических ворот для мини-футбола. Незакрепленная конструкция упала на него и сломала стопу.
«Как полагает следствие, это произошло в результате самоустранения директора от решения вопроса безопасности вверенной ему спортивной площадки», — уточнили в СК.
На директора завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»), которое уже направили в суд. Мужчине грозит штраф или «другие наказания, не связанные с лишением свободы».
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРяжские пасечники попросили провести проверку после массовой гибели пчел
|
cледующая новость →В Сараях перевернулся прицеп с зерном
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.