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В Тамбовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщил
В воскресенье, 16 июня, в полицию поступило сообщение об угоне транспортного средства. 35-летний владелец автомобиля «Лада Калина», рассказал, что злоумышленник проник в салон машины и воспользовался оставленным ключом зажигания.
Автомобиль обнаружили сотрудники ГИБДД в лесополосе в двух километрах от станции Рада Тамбовского района с техническими повреждениями.
Позже по подозрению в совершении угона задержали местного жителя. После допроса парень сознался в угоне транспортного средства.
Возбуждено уголовное дело.
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