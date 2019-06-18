Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 18 июня 2019 985
 0    0

На трассе под Рязанью москвич угрожал водителю автоматом 2

На трассе под Рязанью москвич угрожал водителю автоматом

Фото: Ru.wikipedia.org

На трассе под Рязанью москвич угрожал водителю автоматом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 16 июня, в дежурную часть поступило сообщение от 27-летнего жителя Спасского района. Мужчина обслуживал переносную камеру фиксации нарушений ПДД. Он заявил, что около «треноги» остановился автомобиль, из которого вышел незнакомец и потребовал убрать камеру. Получив отказ, незнакомец достал из автомобиля автомат Калашникова и повторил свое требование, а затем дважды выстрелил в воздух. Пострадавший убежал. После этого стрелявший уехал.

Для розыска и задержания мужчины оперативники ввели план «Перехват». Вскоре в Касимовском районе росгвардейцы остановили Volkswagen и задержали водителя.

Как установили полицейские, к угрозе убийством причастен 28-летний житель Московской области.

«Предмет, из которого стреляли, был произведен из фабричной копии автомата Калашникова, изготовленной для стрельбы шумовыми патронами», — отметили в полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации? 1

RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 063
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 277
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 017
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 617
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 125
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум