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Фото: Ru.wikipedia.org
На трассе под Рязанью москвич угрожал водителю автоматом, сообщила
В воскресенье, 16 июня, в дежурную часть поступило сообщение от 27-летнего жителя Спасского района. Мужчина обслуживал переносную камеру фиксации нарушений ПДД. Он заявил, что около «треноги» остановился автомобиль, из которого вышел незнакомец и потребовал убрать камеру. Получив отказ, незнакомец достал из автомобиля автомат Калашникова и повторил свое требование, а затем дважды выстрелил в воздух. Пострадавший убежал. После этого стрелявший уехал.
Для розыска и задержания мужчины оперативники ввели план «Перехват». Вскоре в Касимовском районе росгвардейцы остановили Volkswagen и задержали водителя.
Как установили полицейские, к угрозе убийством причастен 28-летний житель Московской области.
«Предмет, из которого стреляли, был произведен из фабричной копии автомата Калашникова, изготовленной для стрельбы шумовыми патронами», — отметили в полиции.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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