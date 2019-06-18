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10:52, 18 июня 2019 161
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Липчанка пойдет под суд за кражу денег с банковского счета

Липчанка пойдет под суд за кражу денег с банковского счета

Липчанка пойдет под суд за кражу денег с банковского счета. Об этом сайт регионального УМВД.

Осенью 2018 года обвиняемая имитировала внесение денежных средств на банковскую карту. Затем женщина направляла в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению денежных средств прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время на ее банковскую карту поступали денежные средства. Всего ущерб причинен на сумму десять тысяч рублей.

В совершении преступления обвиняемая призналась полностью. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.


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